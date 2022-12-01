Флик останется на посту главного тренера сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик останется на своём посту.

Перед Фликом поставлена задача удачного выступления на ЧЕ-2024, сообщает Немецкий футбольный союз (DFB).

Напомним, что сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии, сыграла вничью с Испанией и победила Коста-Рику. Команда Ханс-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии».

Ранее сообщалось, что Флик может покинуть пост главного тренера сборной Германии.