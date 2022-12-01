ФИФА оштрафовала федерации футбола Сербии, Хорватии и Саудовской Аравии после матчей ЧМ-2022

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал сборные Хорватии, Сербии и Саудовской Аравии за нарушения кодекса организации во время ЧМ-2022.

Федерацию футбола Хорватии оштрафовали на ₣50 тысяч из-за поведения фанатов на матче группового этапа с Канадой, сообщает пресс-служба организации.

Также уточняется, что Сербию оштрафовали на ₣20 тысяч за выставленный флаг в раздевалке на матче с командой Бразилии. А двойной штраф общей суммой в ₣15 тысяч франков наложили на Саудовскую Аравию за предупреждения в матчах с Аргентиной и Мексикой.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал групповой этап чемпионата мира в Катаре лучшим в истории мундиалей.