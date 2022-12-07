Ринат Билялетдинов вошёл в тренерский штаб Гогниева в «Химках»
- РИА Новости
«Да, я вошёл в тренерский штаб. Пока команда в отпуске, но работа уже началась. С первого же дня стоит задача помочь команде играть результативно и красиво, поднять качество игры», — цитирует Билялетдинова РИА Новости.
«Химки» с 12 очками по итогам 17 туров занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Билялетдинов до этого тренировал московский «Локомотив», «Рубин», «СКА-Хабаровск» и «Олимп-Долгопрудный».
Ранее сообщалось, что «Химки» попросили трёх игроков начать поиски новых клубов.