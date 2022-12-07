Анкалаев: бой Павловича и Нганну продлился бы максимум один раунд
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«В тяжах шансы везде есть. Но вот именно в этом бою я б не мог дать ни туда ни сюда. Тут они оба большие ребята. Я бы хотел посмотреть этот бой. Недолго бы он длился. Думаю, что максимум один раунд», — цитирует Анкалаева «Матч ТВ».
Бой Павловича и Туивасы проходил в ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде (США) и завершился досрочной победой россиянина нокаутом на первой минуте.
На счету Павловича 17 побед и одно поражение в 18 поединках MMA. У Тая — 14 побед и шесть поражений в 19 поединках.
Ранее Павлович вошёл в топ-3 рейтинга UFC в тяжёлом весе.