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Анкалаев: бой Павловича и Нганну продлился бы максимум один раунд

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Российский боец UFC Магомед Анкалаев оценил шансы Сергея Павловича в возможном титульном поединке в тяжёлом весе с камерунцем Фрэнсисом Нганну.
Анкалаев: бой Павловича и Нганну продлился бы максимум один раунд
  • Gettyimages.ru

«В тяжах шансы везде есть. Но вот именно в этом бою я б не мог дать ни туда ни сюда. Тут они оба большие ребята. Я бы хотел посмотреть этот бой. Недолго бы он длился. Думаю, что максимум один раунд», — цитирует Анкалаева «Матч ТВ».

Бой Павловича и Туивасы проходил в ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде (США) и завершился досрочной победой россиянина нокаутом на первой минуте.

На счету Павловича 17 побед и одно поражение в 18 поединках MMA. У Тая — 14 побед и шесть поражений в 19 поединках.

Ранее Павлович вошёл в топ-3 рейтинга UFC в тяжёлом весе.

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