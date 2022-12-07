Авербух высказался о потенциальной смене гражданства российскими фигуристами
- РИА Новости
«Внутри ФФККР собран очень здоровый коллектив. Нельзя загадывать, что будет через несколько лет. Но если говорить о происходящем здесь и сейчас и задаваться вопросом, чувствую ли я какой-то намечающийся условный саботаж, смотрит ли кто-то на другую сторону, то отвечу — нет», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что все российские фигуристы нацелены выступать за свою страну.
7 декабря Бах заявил о необходимости продления санкций против российских спортсменов.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.
Ранее в МОК заявили, что президент Франции хочет видеть все страны на Олимпиаде-2024.