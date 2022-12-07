Авербух высказался о потенциальной смене гражданства российскими фигуристами

Cеребряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал мнение, что все российские фигуристы настроены выступать только за свою страну.

«Внутри ФФККР собран очень здоровый коллектив. Нельзя загадывать, что будет через несколько лет. Но если говорить о происходящем здесь и сейчас и задаваться вопросом, чувствую ли я какой-то намечающийся условный саботаж, смотрит ли кто-то на другую сторону, то отвечу — нет», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что все российские фигуристы нацелены выступать за свою страну.

7 декабря Бах заявил о необходимости продления санкций против российских спортсменов.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

Ранее в МОК заявили, что президент Франции хочет видеть все страны на Олимпиаде-2024.