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Авербух высказался о потенциальной смене гражданства российскими фигуристами

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Cеребряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал мнение, что все российские фигуристы настроены выступать только за свою страну.
Авербух высказался о потенциальной смене гражданства российскими фигуристами
  • РИА Новости

«Внутри ФФККР собран очень здоровый коллектив. Нельзя загадывать, что будет через несколько лет. Но если говорить о происходящем здесь и сейчас и задаваться вопросом, чувствую ли я какой-то намечающийся условный саботаж, смотрит ли кто-то на другую сторону, то отвечу — нет», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что все российские фигуристы нацелены выступать за свою страну.

7 декабря Бах заявил о необходимости продления санкций против российских спортсменов.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям. 

Ранее в МОК заявили, что президент Франции хочет видеть все страны на Олимпиаде-2024.

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