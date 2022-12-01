В Дохе начались работы по демонтажу одного из стадионов чемпионата мира — 2022

В Дохе начали работы по демонтажу арены «Стадион 974», на котором проходили матчи групповой стадии и плей-офф ЧМ-2022.

Стадион, составленный из грузовых контейнеров, принял семь матчей чемпионата мира, сообщает ТАСС.

7 декабря к стадиону уже прибыла строительная техника. При этом болельщики специально приезжают, чтобы успеть сфотографироваться на фоне объекта.

Ранее определились все участники второго раунда плей-офф чемпионата мира — 2022.