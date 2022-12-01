Силва: если Португалия выйдет в финал ЧМ на Аргентину, надеюсь, что Месси не сыграет

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва оценил игру форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

«Как мне игра Месси? Месси есть Месси. Это игрок, про которого все знают, на что он способен. И мы надеемся, что, если сыграем против Аргентины в финале, Месси не выйдет на поле или сыграет ужасно», — приводит слова Силвы Ole.

В матче 1/8 финала Португалия разгромила команду Швейцарии. Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко.

3 декабря сборная Аргентины одержала победу над командой Австралии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В прошедшей встрече 35-летний нападающий отметился забитым мячом. Всего на счету Месси три гола и одна результативная передача в четырёх играх турнира в Катаре.

В четвертьфинале Аргентина сыграет со сборной Нидерландов.

Ранее защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказался об игре Месси на чемпионате мира — 2022.