Daily Mail: полузащитник Райс пропустил тренировку Англии перед матчем 1/4 финала ЧМ с Францией

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс не смог принять участие в тренировке национальной команды перед матчем 1/4 финала с Францией.

По информации Daily Mail, хавбек пропустил командное занятие из-за болезни. Сможет ли Райс принять участие в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2022 со сборной Франции, на данный момент неизвестно.

В четвертьфинале мундиаля подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Англии. Игра пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что французская сборная является действующим чемпионом мира.

Ранее бывший защитник «Монако» Джибриль Сидибе поделился мнением об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.