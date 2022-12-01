Данни: верю, что Португалия выиграет матч с Марокко, Роналду будет важен в этой игре

Бывший полузащитник сборной Португалии Мигель Данни поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко.

«Против Марокко будет сложная игра и совсем другая, чем со Швейцарией. Марокканцы будут играть более закрыто и ждать контратаки, но я верю, что Португалия выиграет, и Роналду будет важен в этой игре», — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».

В матче 1/8 финала Португалия разгромила команду Швейцарии. Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Роналду начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко. Швейцария покинула турнир.

Ранее Роналду назвал победу над Швейцарией «историческим результатом».