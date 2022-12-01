Реднапп: Уолкер может стать ключом к выходу сборной Англии в полуфинал ЧМ-2022

Известный английский тренер Гарри Реднапп поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 между сборными Англии и Франции.

«Если бы мне пришлось выбрать одного защитника, способного справиться с Мбаппе, то я бы не смог придумать лучшего кандидата, чем Кайл Уолкер. Он может стать ключом к выходу сборной Англии в полуфинал мундиаля», — цитирует Реднаппа The Sun.

В четвертьфинале мундиаля подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Англии. Игра пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что французская сборная является действующим чемпионом мира.

Ранее бывший защитник «Монако» Джибриль Сидибе поделился мнением об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.