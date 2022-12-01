Гранат: победа марокканцев в матче с Испанией меня не шокировала

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между национальными командами Испании и Марокко.

«Марокканцы очень организовано оборонялись и создавали хорошие контратаки. Поэтому глобально победа марокканцев меня не шокировала», — цитирует Граната Metaratings.ru.

Сборная Испании вылетела с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В пенальти сильнее оказались игроки Валида Реграги — 3:0.

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