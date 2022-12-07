Marca: Жоау Феликс может стать футболистом «Астон Вилла»

Нападающий сборной Португалии и мадридского «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в «Астон Вилла».

По информации Marca, агент игрока Жорже Мендеш ведёт переговоры с английской командой по поводу возможного трансфера.

23-летний футболист выступает за мадридский клуб с 2019 года. Он провёл 129 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 18 передач. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду является лидером чемпионата мира в Катаре по офсайдам.