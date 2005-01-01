Роналду: надеюсь, что нашему королю Пеле станет лучше

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о состоянии здоровья легендарного Пеле.

«Я надеюсь, что Пеле станет лучше. Нашему королю должно стать лучше. Это всё, чего я хочу», — сказал после матча игрок.

Напомним, что Пеле в настоящий момент находится в больнице. Он продолжает лечение от рака, а также от респираторной инфекции.

В 1/8 финала Португалия обыграла Швейцарию со счётом 6:1 и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко.

Ранее Фернанду Сантуш заявил, что Роналду подал пример настоящего капитана.