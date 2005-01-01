Нападающий Португалии Рамуш: Роналду говорил со мной так же, как со всеми

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш рассказал, как форвард Криштиану Роналду отреагировал на информацию, что начнёт матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией в запасе.

«Начну ли я в старте следующую игру? Это вопрос, который надо задавать не мне. Как отреагировал Роналду на то, что начнёт матч на скамейке запасных? Он говорил со мной так же, как со всеми. Он капитан и всегда старается помочь. Всё прошло очень хорошо», — цитирует Рамуша Record.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко.

Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу своей команды над Швейцарией в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.