В более молодом возрасте, чем Рамуш, хет-трик на ЧМ оформлял только Пеле

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил первый хет-трик на чемпионате мира в Катаре в матче 1/8 финала с командой Швейцарии.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в дебютной встрече (17-я, 51-я и 67-я минуты).

Последним игроком, оформившим хет-трик в своём первом матче в стартовом составе на чемпионате мира, был Мирослав Клозе в 2002 году.

В более молодом возрасте хет-трик на мундиале оформлял только Пеле (17 лет и 244 дня).

Ранее Португалия впервые забила шесть мячей в матче плей-офф ЧМ.