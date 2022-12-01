Марокко и Испания определят победителя матча в серии пенальти на ЧМ
Сборные Марокко и Испании не выявили победителя по итогам основного и дополнительного времени в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.
Счёт игры — 0:0. Таким образом, четвертьфиналист пары станет известен после серии послематчевых пенальти.
Встреча в настоящий момент проходит в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Стартовый свисток прозвучал в 18:00.
Ранее сообщалось, что Испания нанесла первый удар в створ ворот Марокко на 55-й минуте.