Марокко и Испания определят победителя матча в серии пенальти на ЧМ

Сборные Марокко и Испании не выявили победителя по итогам основного и дополнительного времени в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Счёт игры — 0:0. Таким образом, четвертьфиналист пары станет известен после серии послематчевых пенальти.

Встреча в настоящий момент проходит в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Стартовый свисток прозвучал в 18:00.

Ранее сообщалось, что Испания нанесла первый удар в створ ворот Марокко на 55-й минуте.