Марокко и Испания сыграли вничью в первом тайме дополнительного времени на ЧМ-2022

Сборные Марокко и Испании не забили голов в первом тайме дополнительного времени в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Счёт матча — 0:0. Испанские футболисты владели мячом 76% времени, а подопечные Валида Реграги — 24%.

Встреча в настоящий момент проходит в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Стартовый свисток прозвучал в 18:00.

Ранее сообщалось, что Испания нанесла первый удар в створ ворот Марокко на 55-й минуте.