Сунесс: Корея думала, что справится с Бразилией, и это было крайне наивно

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о поражении сборной Южной Кореи от команды Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Сборная Англии, наблюдая за этим матчем сегодня вечером, будет думать, что они совершенно не похожи на Южную Корею. С первой минуты корейцы думали, что справятся с Бразилией, и это было крайне наивно», — приводит слова Сунесса Sky Sports.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией. Корея покинула мундиаль.

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