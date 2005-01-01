Неймар: мы посвящаем эту победу Пеле

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал информацию об ухудшении состояния здоровья легендарного футболиста Пеле.

«Мне сейчас трудно говорить о Пеле. Я желаю ему здоровья, всего самого хорошего. Чтобы он выбрался из этой ситуации. Мы посвящаем эту победу ему», — сказал Неймар сразу после матча.

29 ноября 82-летний бразилец был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для повторной оценки химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки. 2 декабря врачи сообщили, что у него выявлена респираторная инфекция.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее Неймар высказался о полученной травме на групповом этапе чемпионата мира в Катаре.