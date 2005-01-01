Модрич: Хорватия в четвертьфинале, но в матче с Японией пришлось попотеть

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

«Хорватия в четвертьфинале, но в матче с Японией пришлось попотеть. Соперник много прессинговал и хорошо действовал. Это была равная игра. Нам было бы легче, если бы мы использовали свои шансы в первом тайме», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась в серии пенальти победой хорватской сборной (1:1, 3:1).

Хорватия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея.

Ранее полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал победу над командой Японии на ЧМ-2022.