Япония и Хорватия стали первыми командами, которые сыграют дополнительное время на ЧМ-2022
Сборные Японии и Хорватии сыграют дополнительное время на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
В основное время в составе японской команды отличился нападающий Дайзен Маэда на 44-й минуте.
У хорватской сборной мяч забил полузащитник Иван Перишич на 55-й.
Таким образом, счёт в игре стал ничейным — 1:1.
Игра проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.
Ранее Перишич стал лучшим бомбардиром национальной команды на чемпионатах мира и Европы.