Япония и Хорватия стали первыми командами, которые сыграют дополнительное время на ЧМ-2022

Сборные Японии и Хорватии сыграют дополнительное время на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

В основное время в составе японской команды отличился нападающий Дайзен Маэда на 44-й минуте.

У хорватской сборной мяч забил полузащитник Иван Перишич на 55-й.

Таким образом, счёт в игре стал ничейным — 1:1.

Игра проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

Ранее Перишич стал лучшим бомбардиром национальной команды на чемпионатах мира и Европы.