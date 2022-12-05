Азиатская федерация плавания рассматривает заявку об участии россиян в турнирах

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что организация направила обращение об участии россиян в соревнованиях Азиатской федерации плавания.

«До принятия решения об обращении мы с нашими коллегами по водным видам спорта пришли к единому мнению, что и было выражено в нашем обращении. В настоящее время мы ждём ответа, в каком виде и статусе мы можем или не можем выступать», — цитирует Сальникова РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине.

FINA отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца 2022 года.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация находится в диалоге с Международной федерацией плавания (FINA) по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания.