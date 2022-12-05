Чемпион мира по шахматам Карпов рассказал о своём самочувствии

Российский гроссмейстер Анатолий Карпов ответил на вопрос о своём состоянии здоровья.

«Нахожусь дома, иду на поправку. Чувствую себя удовлетворительно», — цитирует ТАСС Карпова.

Шахматист был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.

Карпов впервые завоевал шахматную корону в 1975 году и сохранял её до 1985-го.

Ранее российский шахматист Сергей Карякин подтвердил выдвижение своей кандидатуры на пост президента Федерации шахмат России (ФШР).