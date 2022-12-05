«Зенит» запросил полный текст решения КДК РФС по дисквалификации трёх игроков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал трёх футболистов «Зенита» по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России.

«Зенит» обратился в КДК РФС с запросом о предоставлении полного текста решения. По регламенту «Зенит» может подать апелляционную жалобу после получения текста», — цитирует Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».

КДК РФС 1 декабря принял решение дисквалифицировать Малкома, Вильмара Барриоса, Родригао, Александра Селихова, Шамара Николсона и Александра Соболева на шесть матчей Кубка России из-за массовой драки во время игры.

Ранее Массимо Каррера назвал правильным решение дисквалифицировать футболистов «Спартака» и «Зенита».