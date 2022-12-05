«Барселона» откажется от возвращения Месси ради подписания Силвы

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, скорее всего, не вернётся в каталонскую «Барселону».

По информации El Nacional, руководство хочет освежить линию атаки, поэтому предпочтёт нападающего «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

35-летний нападающий известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее в «Барселоне» заявили, что Месси может вернуться в клуб после завершения карьеры.