«Барселона» откажется от возвращения Месси ради подписания Силвы
- Gettyimages.ru
По информации El Nacional, руководство хочет освежить линию атаки, поэтому предпочтёт нападающего «Манчестер Сити» Бернарду Силву.
35-летний нападающий известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее в «Барселоне» заявили, что Месси может вернуться в клуб после завершения карьеры.