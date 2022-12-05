Китайская мафия использует последний ЧМ Месси для перепродажи билетов в пять раз дороже

Представители азиатских мафий перепродают билеты на матч 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Нидерландами в пять раз раз дороже стоимости.

По информации Mundo Deportivo, китайская мафия в продаже билетов использует тот факт, что мундиаль в Катаре с большой долей вероятности станет последним в карьере Лионеля Месси.

Напомним, что сборная Аргентины в первом раунде плей-офф обыграла команду Австралии со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Лионеля Скалони сыграют в четвертьфинале турнира с Нидерландами.

Ранее Лионель Месси высказался об уровне команд на чемпионате мира в Катаре.