Салихова: Пиняев — самый обидный трансфер, который «Спартаку» не удалось осуществить

Короткая ссылка
Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о самом обидном трансфере, который не удалось осуществить в московском клубе.
Салихова: Пиняев — самый обидный трансфер, который «Спартаку» не удалось осуществить
  • РИА Новости

«Самый обидный трансфер, который не удалось осуществить по разным причинам, — это Сергей Пиняев. Он не перешёл из-за своего агента? Нет, просто мы ушли из «Спартака», — цитирует Салихову «РБ Спорт».

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время управления Федуна клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Салихову проигравшей стороной после её слов о «Зените».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить