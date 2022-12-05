Салихова: Пиняев — самый обидный трансфер, который «Спартаку» не удалось осуществить

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о самом обидном трансфере, который не удалось осуществить в московском клубе.

«Самый обидный трансфер, который не удалось осуществить по разным причинам, — это Сергей Пиняев. Он не перешёл из-за своего агента? Нет, просто мы ушли из «Спартака», — цитирует Салихову «РБ Спорт».

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время управления Федуна клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Салихову проигравшей стороной после её слов о «Зените».