Шалимов: поляки — негодяи, они первыми отказались играть с Россией
Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов отреагировал на вылет сборной Польши с чемпионата мира в Катаре.
«Поляки — негодяи, которые первыми отказались с нами играть. Поэтому поляки — домой! С Россией так себя вести нельзя», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».
В матче первого раунда плей-офф сборная Польши уступила команде Франции со счётом 1:3. Таким образом, подопечные Дидье Дешама вышли в четвертьфинал, где сыграют с Англией.
Напомним, что Польша отказалась играть с Россией в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре.
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