Гол и буллит Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в матче НХЛ
Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу «Уайлд».
В составе «Миннесоты» шайбы забросили Кирилл Капризов (16-я минута), Коннор Дьюар (31-я), Джейкоб Миддлтон (34-я), Джордан Гринвей (34-я), Йоэль Эрикссон Эк (41-я). Победный буллит исполнил Фредерик Годро. Один из послематчевых бросков реализовал Капризов.
У «Далласа» отличались Роопе Хинц (27-я, 48-я, 58-я), Джейсон Робертсон (48-я), Мэйсон Марчмент (58-я).
Капризов набрал очки в 12-м матче подряд и повторил рекорд «Уайлд». Это достижение также принадлежит Кевину Фиале и Микаэлю Гранлунду.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Калгари Флеймз» в НХЛ.