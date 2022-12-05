Самоделкина считает, что показала средний уровень на прыжковом турнире

Фигуристка Софья Самоделкина оценила своё выступление на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

«Средние ощущения — можно было бы лучше. Показала средний уровень, глобально похвалить себя пока не за что», — цитирует Самоделкину ТАСС.

Самоделкина выступала в командных соревнованиях за коллектив Алексея Мишина, занявший третье место на турнире. Победу одержала команда Евгения Плющенко, вторыми стали подопечные Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова не сможет приехать на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербург.