Мишин назвал мужской турнир чемпионата России по прыжкам праздником фигурного катания

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о результатах чемпионата России по прыжкам.

«Замечательный праздник фигурного катания, который показывает, кто есть кто. Победил сильнейший», — цитирует Мишина ТАСС.

Григорий Фёдоров одержал победу на чемпионате России по прыжкам, он является учеником заслуженного тренера России Светланы Соколовской. В финале он оказался сильнее Петра Гуменника, тренирующегося под руководством Вероники Дайнеко, и подопечного Мишина Глеба Лутфуллина.

Камила Валиева выиграла прыжковый турнир у женщин, а коллектив Евгения Плющенко победил в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова не сможет приехать на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербург.

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