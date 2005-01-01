Фоден — о победе Англии над Сенегалом: возможно, это был мой лучший матч за сборную

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден прокомментировал победу над командой Сенегала в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Сенегал — отличная команда. Они были очень сильны физически. Возможно, это был мой лучший матч за сборную Англии, так что я очень счастлив», — цитирует Фодена ITV.

При этом он подчеркнул, что Франция выглядит сильнейшей сборной на турнире.

«Куда ни глянь, везде талант», — добавил Фоден.

Англия обыграла Сенегал (3:0) в матче первого раунда плей-офф. Фоден отметился двумя голевыми передачами. В возрасте 22 лет и 190 дней он стал самым молодым игроком, сделавшим два ассиста в матче плей-офф чемпионата мира.

Матч 1/4 финала Англия — Франция состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Нидерланды сыграют с Аргентиной в четвертьфинале ЧМ по футболу.