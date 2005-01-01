Ширер — о победе Англии: Саутгейт вновь правильно подобрал состав

Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Сенегала.

«Саутгейт вновь правильно подобрал состав. И снова Англия очень впечатляет», — написал Ширер в Twitter.

Игра на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 3:0 в пользу сборной Англии.

Забитыми мячами отметились Джордан Хендерсон (38-я минута), Гарри Кейн (48-я (45 + 3)) и Букайо Сака (57-я).

Таким образом, команда «трёх львов» в четвертьфинале встретится со сборной Франции. Матч состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Англия повторила национальный рекорд по голам за один крупный турнир.