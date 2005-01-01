Канчельскис: с таким Мбаппе Франция — один из главных претендентов на победу на ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы сборной Франции на победу в чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Абсолютно ожидаемая и уверенная победа сборной Франции над Польшей. С таким Мбаппе сборная Франция — один из главных претендентов на победу на чемпионате мира», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Экс-игрок сборной России ожидает интересного четвертьфинала Англия — Франция.

«Это будет настоящая проверка для французов. Интересно, как покажет себя золотая молодёжь Англии в таком большом матче», — сказал Канчельскис.

Франция встретится с Англией в четвертьфинале чемпионата мира. Матч состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

23-летний Мбаппе в 63 матчах за сборную забил 33 мяча. По количеству голов форвард «Пари Сен-Жермен» занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров национальной команды, лидирует в котором Оливье Жиру (52 мяча).

Мбаппе лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата мира в Катаре с пятью мячами.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн установил рекорд Франции по передачам под удар в XXI веке.