Главный тренер Польши: никто не знает, как остановить Мбаппе в его нынешней форме

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции.

«Никто не знает, как остановить Мбаппе в его нынешней форме. Сегодня он причинил нам боль, но я болею за него, так как Килиан является настоящей звездой. Думаю, что Мбаппе будет лучшим игроком в мире на долгие годы», — цитирует Михневича Sky Sports.

Встреча в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Голами в составе Франции отметились Оливье Жиру (44-я минута), Килиан Мбаппе (74-я, 90-я). У Польши отличился Роберт Левандовски (90 + 5).

Таким образом, сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Англия — Сенегал.

Ранее сообщалось, что Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром сборной Франции в истории.