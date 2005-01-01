В федерации футбола Марокко считают, что у сборной есть шансы в игре с Испанией

Президент Королевской федерации футбола Марокко (FRMF) Фаузи Лекжаа оценил шансы арабской сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Испании.

«У сборной Марокко есть потенциал, чтобы состязаться с любой командой. В матче с Испанией у неё есть шанс, так как сборная Марокко заняла первое место в группе, в которой была Бельгия, занимающая второе место в рейтинге ФИФА, и вице-чемпион мира Хорватия», — цитирует главу FRMF ТАСС.

Он подчеркнул, что в марокканской сборной всё в порядке с желанием и психологией.

«Имеются все составляющие, чтобы пройти как можно дальше», — заявил Лекжаа.

Марокко заняло первое место в группе F, опередив команды Хорватии, Бельгии и Канады. «Атласские львы» во второй раз в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала марокканцы встретятся с испанцами 6 декабря. Матч начнётся в 18:00 мск.

Ранее стало известно расписание матчей 1/8 финала на ЧМ по футболу в Катаре.