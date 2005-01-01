Евсеев: главное открытие чемпионата мира — это голландец Гакпо

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев считает, главным открытием чемпионата мира по футболу 2022 года нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо.

«На мой взгляд, главное открытие чемпионата — это голландец Коди Гакпо, который уже три мяча забил. Он пока удивил больше всех. Думаю, у него большое будущее», — цитирует Евсеева «РБ Спорт».

Голландия сыграет в четвертьфинале с командой Аргентины 9 декабря. Матч начнётся в 22:00 мск.

Гакпо в четырех матчах ЧМ-2022 забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Нидерланды уверенно обыграли США в 1/8 финала ЧМ-2022.