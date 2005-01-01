Бояринцева удивили сборные Японии и Южной Кореи на ЧМ-2022

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев назвал главные сенсации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Сборные Японии и Южной Кореи — это две основные сенсации. К ним подбирается сборная Австралии. Но мне кажется, что им где то повезло по турнирной сетке», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

По его словам, японцы и корейцы своим трудолюбием и последними победами заслужили выход в 1/8 финала.

Япония на групповом этапе нанесла поражение Испанию (2:1) и Германии (2:1), а также проиграла Коста-Рики (0:1). Корея обыграла Португалию (2:1), проиграла Гане (2:3), а также сыграла вничью с Уругваем.

В 1/4 финала японцы сыграют с хорватами, корейцы — с Бразилией. Обе игры пройдут 5 декабря.

Ранее полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал результат матча 1/8 финала с Австралией.