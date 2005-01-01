Месси: Аргентина сделала ещё один маленький шаг к трофею

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Считаю, что мы полностью контролировали ход матча и владели инициативой. Да, пропустили в концовке, но серьёзно это ничего не изменило. Стоит отметить, что игра отняла много сил. Очень рад этой победе — мы сделали ещё один маленький шаг к трофею», — приводит слова Месси Clarin.

Аргентина на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане в матче 1/8 финала нанесла поражение Австралии со счётом 2:1.

В составе Аргентины отличились Лионель Месси (35-я минута) и Хулиан Альварес (57-я). У австралийцев мяч забил Крейг Гудвин (77-я).

Форвард «Пари Сен-Жермен», для которого эта игра стала 1000-й в карьере, впервые забил в плей-офф чемпионата мира.

Аргентина сыграет в четвертьфинале с командой Нидерландов 9 декабря. Матч начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Месси сравнялся с Роналду по голам на крупных международных турнирах.