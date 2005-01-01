Месси обогнал Марадону по количеству голов на чемпионатах мира
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обошёл Диего Марадону по числу голов на чемпионатах мира по футболу.
Аргентина на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане в матче 1/8 финала нанесла поражение Австралии со счётом 2:1. Один из мячей забил Лионель Месси. Для него этот гол стал девятым на мировых первенствах. Таким образом, форвард «Пари Сен-Жермен» обошёл Диего Марадону и вышел на чистое второе место по этому показателю в сборной Аргентины.
Рекорд принадлежит Габриэлю Батистуте, в активе которого десять забитых мячей.
Месси, для которого эта игра стала 1000-й в карьере, впервые забил в плей-офф чемпионата мира.
Аргентина сыграет в четвертьфинале с командой Нидерландов 9 декабря. Матч начнётся в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Месси сравнялся с Роналду по голам на крупных международных турнирах.