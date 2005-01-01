Месси признан лучшим игроком 1/8 финала Аргентина — Австралия

Лионель Месси победил в голосовании на звание лучшего игрока матча 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года Аргентина — Австралия.

Аргентина на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане нанесла поражение Австралии со счётом 2:1.

В составе Аргентины отличились Лионель Месси (35-я минута) и Хулиан Альварес (57-я). У австралийцев мяч забил Крейг Гудвин (77-я).

Форвард «Пари Сен-Жермен», для которого эта игра стала 1000-й в карьере, впервые забил в плей-офф чемпионата мира.

Аргентина сыграет в четвертьфинале с командой Нидерландов 9 декабря. Матч начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Месси сравнялся с Роналду по голам на крупных международных турнирах.