Австралия отыграла один мяч в матче с Аргентиной благодаря голу Гудвина

Сборная Аргентины встречается с командой Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Мяч забил Крейг Гудвин на 77-й минуте.

В составе Аргентины отличились Лионель Месси (35-я минута) и Хулиан Альварес (57-я).

Форвард «Пари Сен-Жермен», для которого эта игра стала 1000-й в карьере, впервые забил в плей-офф чемпионата мира.

Счёт в матче стал 2:1 в пользу Аргентины.

Игра проходит на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Главный судья матча — Шимон Марциняк из Польши.

Победитель пары Аргентина — Австралия сыграет в четвертьфинале с командой Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Нидерланды уверенно обыграли США в 1/8 финала ЧМ-2022.