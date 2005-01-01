Альварес удвоил преимущество Аргентины в матче ЧМ с Австралией
Сборная Аргентины встречается с командой Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.
Второй мяч в ворота австралийцев забил на 57-й минуте Хулиан Альварес.
Ранее отличился на 35-й минуте Лионель Месси. Форвард «Пари Сен-Жермен», для которого эта игра стала 1000-й в карьере, впервые забил в плей-офф чемпионата мира.
Счёт в матче стал 2:0 в пользу Аргентины.
Игра проходит на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Главный судья матча — Шимон Марциняк из Польши.
Победитель пары Аргентина — Австралия сыграет в четвертьфинале с командой Нидерландов.
Ранее сообщалось, что Нидерланды уверенно обыграли США в 1/8 финала ЧМ-2022.