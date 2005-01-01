Месси открыл счёт в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Австралией

Сборная Аргентины встречается с командой Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Латиноамериканцы открыли счёт на 35-й минуте, когда отличился Лионель Месси.

Счёт в матче стал 1:0 в пользу Аргентины.

Игра проходит на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Главный судья матча — Шимон Марциняк из Польши.

В стартовом составе Аргентины появился нападающий Лионель Месси, для которого эта игра стала 1000-й в карьере.

Победитель пары Аргентина — Австралия сыграет в четвертьфинале с командой Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Нидерланды уверенно обыграли США в 1/8 финала ЧМ-2022.