Нидерланды выиграли первый тайм в третьем матче подряд на ЧМ в Катаре

По итогам первого тайма сборная Нидерландов обыгрывает команду США в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Счёт в игре — 2:0 в пользу европейской команды. Голами в первом тайме отметились Мемфис Депай и Дейли Блинд.

Встреча проходит в Дохе на стадионе «Халифа». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск.

Подопечные Луи ван Гала выиграли первый тайм в третьем матче подряд на мундиале в Катаре.

Ранее сообщалось, что Депай вышел на второе место по голам за сборную Нидерландов.