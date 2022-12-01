Нидерланды выиграли первый тайм в третьем матче подряд на ЧМ в Катаре
По итогам первого тайма сборная Нидерландов обыгрывает команду США в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
Счёт в игре — 2:0 в пользу европейской команды. Голами в первом тайме отметились Мемфис Депай и Дейли Блинд.
Встреча проходит в Дохе на стадионе «Халифа». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск.
Подопечные Луи ван Гала выиграли первый тайм в третьем матче подряд на мундиале в Катаре.
Ранее сообщалось, что Депай вышел на второе место по голам за сборную Нидерландов.