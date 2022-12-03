Черчесов — о работе с Дзюбой: это было прекрасное время, которое нам многое дало

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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о совместной работе с нападающим Артёмом Дзюбой.
Черчесов — о работе с Дзюбой: это было прекрасное время, которое нам многое дало
  • РИА Новости

«Я помню, как мы вместе работали и чего добивались. Это было прекрасное время, которое и ему, и мне многое дало. И не только нам, но и сборной России. За то время, что мы были вместе, нам можно поставить жирный плюс», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Третьего ноября 34-летний россиянин разорвал контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды нападающий сыграл пять матчей, в которых забил один мяч.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».

Ранее Черчесов высказался о лидерстве санкт-петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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