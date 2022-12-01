Сон об ожидании завершения матча Уругвай — Гана: самые долгие шесть минут в моей жизни

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин рассказал об ожидании завершения матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года между командами Уругвая и Ганы (2:0) после игры с Португалией (2:1).

«Это были самые долгие шесть минут в моей жизни. Однако мы были действительно позитивно настроены. Я сказал партнёрам: «Даже если Уругвай забьёт ещё один мяч и выбьет нас из чемпионата мира, я всё равно буду гордиться этой сборной. Я рад, что вы отдали все свои силы. Посмотрим, что произойдёт». Мы просто ждали, но это было действительно долгое ожидание», — приводит слова Сона L'Equipe.

В 1/8 финала Южная Корея сыграет со сборной Бразилии.

Ранее в Бразилии не исключили, что Неймар сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022.