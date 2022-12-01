Определились фигуристы, отобравшиеся в финальный этап чемпионата России по прыжкам

Фигуристы Андрей Анисимов, Владислав Дикиджи, Григорий Фёдоров и Андрей Анисимов прошли в финал личного турнира чемпионата России по прыжкам в Санкт‑Петербурге.

Дикиджи и Фёдоров пробились в решающую часть соревнований, победив всех соперников.

Анисимов в утешительном финале по сумме прыжков победил Ивана Попова и получил последнюю путёвку в финал.

В финале чемпионата России, который пройдёт 4 декабря, также выступят Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Никита Сарновский, Евгений Семененко и Арсений Федотов.

Ранее тренер и хореограф по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала состав участников её команды на чемпионат России по прыжкам.