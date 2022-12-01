Мусиала — лидер группового этапа ЧМ-2022 по обводкам

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала стал лучшим среди всех игроков группового этапа чемпионата мира в Катаре по обводкам.

Как сообщает Opta, на счету Мусиалы 19 обводок в трёх матчах группового этапа.

Второе место занимает защитник команды Канады Альфонсо Дэвис (11 обводок). На третьей строчке расположился хавбек сборной Ганы Мохаммед Кудус (десять). Четвёртую позицию занял полузащитник команды Аргентины Анхель Ди Мария (девять). Пятёрку замкнул нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (восемь).

Ранее сообщалось, что на катарском ТВ проводили Германию с ЧМ-2022, прикрыв рты и помахав руками.