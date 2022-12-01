Хорватская модель Кнолль высмеяла игру Лукаку в матче с Хорватией на ЧМ в Катаре

Хорватская модель Ивана Кнолль высмеяла игру нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.

«Помимо меня, Ромелу выглядел лучше всех», — написала 30-летняя хорватка в социальных сетях.

Во втором тайме встречи Лукаку не реализовал множество моментов для взятия ворот. Нападающий упустил четыре возможности за 45 минут — больше, чем любой игрок на чемпионате мира в Катаре.

Хорватия вышла в 1/8 финала, а Бельгия покинула турнир.

Ранее сообщалось, что Кнолль раскритиковала организацию ЧМ-2022 в Катаре.